Le Moulin de Crouteau Randonnée en Nord-Touraine Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

Le Moulin de Crouteau Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le Moulin de Crouteau Randonnée en Nord-Touraine Place de l’Église 37360 Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :

Le circuit du Moulin de Crouteau à Rouziers-de-Touraine est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le centre-bourg de ce charmant village ! Ce circuit convient aux petits et grands !

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The Moulin de Crouteau Hiking in Nord-Touraine

The Moulin de Crouteau trail in Rouziers-de-Touraine is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village center of this charming village! Suitable for young and old alike!

Deutsch : Die Moulin de Crouteau Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg zur Moulin de Crouteau in Rouziers-de-Touraine wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung werden Sie den Ortskern dieses charmanten Dorfes entdecken! Dieser Rundgang eignet sich für Jung und Al

Italiano :

Il sentiero del Moulin de Crouteau a Rouziers-de-Touraine è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, scoprirete il centro di questo affascinante villaggio! Questo percorso è adatto a grandi e piccini!

Español : El Moulin de Crouteau Senderismo en Nord-Touraine

El sendero del Moulin de Crouteau, en Rouziers-de-Touraine, está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el centro de este encantador pueblo Este sendero es apto para grandes y pequeños

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire