Le Moulin de la Claie Corbigny Nièvre

Le Moulin de la Claie A pieds Facile

Le Moulin de la Claie 58800 Corbigny Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10500.0 Tarif :

Niché au creux de la vallée de l’Anguison et situé aux portes du Morvan, Corbigny offre un paysage mêlé de collines, de prairies et de bois alentour.

https://www.facebook.com/OTCorbigny +33 9 82 56 94 98

English :

Nestled in the Anguison valley at the gateway to Morvan, Corbigny offers a landscape of rolling hills, meadows and surrounding woods.

Deutsch :

Corbigny liegt im Anguison-Tal an den Toren des Morvan und bietet eine gemischte Landschaft aus Hügeln, Wiesen und Wäldern in der Umgebung.

Italiano :

Immersa nella valle dell’Anguison, alle porte del Morvan, Corbigny offre un paesaggio di dolci colline, prati e boschi circostanti.

Español :

Enclavado en el valle del Anguison, a las puertas del Morvan, Corbigny ofrece un paisaje de colinas onduladas, prados y bosques circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data