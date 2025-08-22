Le moulin de Mézières Villemeux-sur-Eure Eure-et-Loir

Le moulin de Mézières Fluvial

Le moulin de Mézières Le Mesnil Ponceau 28210 Villemeux-sur-Eure Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 5000.0 Tarif :

Partez en famille sur cet itinéraire facile pour arriver à la base nautique de Mézières-Ecluzelles.

English :

Take the whole family on this easy route to the Mézières-Ecluzelles water sports centre.

Deutsch :

Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf dieser leichten Route auf den Weg zur Wassersportstation in Mézières-Ecluzelles.

Italiano :

Portate tutta la famiglia su questo facile percorso fino al centro di sport acquatici di Mézières-Ecluzelles.

Español :

Lleve a toda la familia por esta ruta fácil hasta el centro de deportes acuáticos de Mézières-Ecluzelles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire