Le Moulin-Foulon Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Découvrez ce site merveilleux dans lequel la légende rapporte l’amour du Roi Arthur et de son épouse. Ils s’installent dans deux grottes, de chaque côté de la rivière. Le roi ne peut rejoindre son épouse qu’après le coucher du soleil. Mais un jour, n’y tenant plus, il va la voir avant le soir. Un gouffre se creuse alors dans le torrent. Le roi y disparaît et la reine, désespérée, s’y précipite.

Points remarquables sur le circuit

0 Départ Parking, jeux pour enfants et toilettes. Un second parking un peu plus loin avec restaurant avec terrasse. Le sentier débute par le petit pont et les rochers à droite

1 La Fosse Arthour, à la limite de la Manche et de l’Orne, elle a gardé sa beauté sauvage. Cette gorge profonde de 70 m. est creusée dans une barre rocheuse et offre de nombreuses voies d’escalade. Au fond, coule la Sonce.

2 Le Moulin Foulon tire son nom du foulage et du battage des draps de laine. Ont trouvait les moulins à foulons à côté de source abondante et près d’élevages de moutons qui fournissaient la laine.

3- Au lieu-dit Le Chêne parfait , vous pouvez admirer un beau chêne, véritable monument naturel.

4- Le sentier rejoint le célèbre GR22 qui relie Paris au Mont-Saint-Michel en 250 km. Ici, c’est la portion du GR du Pays des Balcons du Sud de la Manche.

5 Lac et sa presqu’île aménagée.

Points remarquables à proximité

L’Eglise de Saint-Georges-de-Rouelley est très ancienne. A l’intérieur, il y a de nombreuses statues de saints polychromes. Le clocher a été refait à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Forêt, prolongation de la forêt de la « lande pourrie », très ancienne forêt, située aux portes de Mortain.

Parc Naturel Régional Normandie-Maine qui s’étend de la Basse-Normandie aux Pays de Loire, sur 235 000 hectares. Il couvre 149 communes et 4 départements.

Maison de Saint-Georges-de-Rouelley joli bois polychrome ancien figurant saint Georges terrassant le dragon.

Le Vieux château de Saint-Georges-de-Rouelley dont il ne reste que quelques traces des douves au lieu-dit de « la Planche Bray ». La légende « La levrette obstinée », qui figure dans les recueils de légendes normandes, s’y déroule.

Stèle commémorative de Saint-Georges-de-Rouelley, se situe à 2 km du centre, vers Barenton. Elle a été érigée en l’honneur de 3 soldats Américains tués lors d’une mission de reconnaissance en août 1944.

English : Le Moulin-Foulon

Discover this wonderful site in which the legend tells of the love of King Arthur and his wife. They settled in two caves on either side of the river. The king can join his wife only after sunset. But one day, when he can’t stand it any longer, he goes to see her before nightfall. A chasm in the stream is opened… The king disappears and the queen, desperate, rushes to it.

Remarkable points on the circuit

0 Departure Parking, children’s games and toilets. A second carpark a little farther with restaurant with terrace. The path starts with the small bridge and the rocks on the right side

1 La Fosse Arthour, at the limit of the Manche and Orne rivers, has kept its wild beauty. This 70 m. deep gorge is dug into a rocky bar and offers many climbing routes. At the bottom, flows the Sonce.

2 The Moulin Foulon takes its name from the crushing and beating of woollen sheets. Foulon mills were found next to an abundant spring and near sheep farms which provided the wool.

3- At the place called « Le Chêne parfait », you can admire a beautiful oak tree, a true natural monument.

4- The path joins the famous GR22 which links Paris to Mont-Saint-Michel in 250 km. This is the portion of the GR of the Pays des Balcons in the South of the English Channel.

5 Lake and its developed peninsula.

Remarkable points in the vicinity

The Church of Saint-Georges-de-Rouelley is very old. Inside, there are many statues of polychrome saints. The bell tower was rebuilt after the Second World War

Forest, an extension of the « lande pourrie » forest, a very old forest, situated at the gates of Mortain.

Normandy-Maine Regional Natural Park which stretches from Lower Normandy to the Pays de Loire, covering 235,000 hectares. It covers 149 communes and 4 departments.

House of Saint-Georges-de-Rouelley: pretty old polychrome wood depicting Saint Georges slaying the dragon

The old castle of Saint-Georges-de-Rouelley of which only a few traces of the moat remain at the place called « la Planche Bray ». The legend « La levrette obstinée », which appears in the Normandy collections of legends, takes place there

Commemorative stele of Saint-Georges-de-Rouelley, is located 2 km from the centre, towards Barenton. It was erected in honour of 3 American soldiers killed during a reconnaissance mission in August 1944.

Deutsch :

Entdecken Sie diesen wunderbaren Ort, an dem die Legende von der Liebe zwischen König Artus und seiner Frau berichtet. Sie lassen sich in zwei Höhlen auf beiden Seiten des Flusses nieder. Der König kann seine Frau erst nach Sonnenuntergang erreichen. Doch eines Tages, als er es nicht mehr aushält, geht er vor dem Abend zu ihr. Da tut sich im Fluss eine Lücke auf. Der König verschwindet darin und die Königin stürzt sich in ihrer Verzweiflung hinein.

Bemerkenswerte Punkte auf dem Rundgang

0 Start: Parkplatz, Kinderspielplatz und Toiletten. Ein zweiter Parkplatz etwas weiter entfernt mit einem Restaurant mit Terrasse. Der Weg beginnt über die kleine Brücke und die Felsen auf der rechten Seite

1 La Fosse Arthour, an der Grenze zwischen den Departements Manche und Orne gelegen, hat sie ihre wilde Schönheit bewahrt. Diese 70 m tiefe Schlucht ist in einen Felsriegel gegraben und bietet zahlreiche Kletterrouten. Im Hintergrund fließt der Fluss Sonce.

2 Die Moulin Foulon hat ihren Namen vom Walken und Schlagen von Wolllaken. Walkmühlen befanden sich neben ergiebigen Quellen und in der Nähe von Schafzuchtbetrieben, die die Wolle lieferten.

3- Am Ort « Le Chêne parfait » können Sie eine schöne Eiche bewundern, die ein echtes Naturdenkmal ist.

4- Der Weg trifft auf den berühmten GR22, der über 250 km von Paris zum Mont-Saint-Michel führt. Hier ist es der Abschnitt des GR du Pays des Balcons du Sud de la Manche.

5 See und seine angelegte Halbinsel.

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Die Kirche von Saint-Georges-de-Rouelley ist sehr alt. Im Inneren befinden sich zahlreiche polychrome Heiligenstatuen. Der Glockenturm wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert

Wald, Verlängerung des Waldes « lande pourrie », ein sehr alter Wald, der vor den Toren von Mortain liegt.

Regionaler Naturpark Normandie-Maine, der sich von der Basse-Normandie bis zu den Pays de Loire über 235.000 Hektar erstreckt. Er umfasst 149 Gemeinden und 4 Departements.

Maison de Saint-Georges-de-Rouelley: Schönes altes polychromes Holz, das den Heiligen Georg darstellt, der den Drachen besiegt

Das alte Schloss von Saint-Georges-de-Rouelley, von dem nur noch einige Spuren der Wassergräben am Ort « la Planche Bray » erhalten sind. Hier spielt die Legende « La levrette obstinée », die in den Sammlungen normannischer Legenden zu finden ist

Gedenkstele in Saint-Georges-de-Rouelley, befindet sich 2 km vom Zentrum entfernt in Richtung Barenton. Sie wurde zu Ehren von drei amerikanischen Soldaten errichtet, die im August 1944 bei einer Aufklärungsmission getötet wurden.

Italiano :

Scoprite questo meraviglioso sito dove la leggenda narra dell’amore di Re Artù e di sua moglie. Si stabiliscono in due grotte su entrambi i lati del fiume. Il re può raggiungere la moglie solo dopo il tramonto. Ma un giorno, non potendo più sopportarlo, va a trovarla prima di sera. Nel fiume si apre una voragine. Il re scompare al suo interno e la regina, disperata, vi si precipita.

Punti notevoli del circuito

0 Partenza: Parcheggio, parco giochi per bambini e servizi igienici. Un secondo parcheggio poco più avanti con un ristorante con terrazza. Il sentiero inizia dal ponticello e dalle rocce sulla destra

1 ? La Fosse Arthour, al confine tra i dipartimenti della Manche e dell’Orne, ha conservato la sua bellezza selvaggia. Questa gola profonda 70 metri è scavata in una barra rocciosa e offre numerose vie di arrampicata. In fondo, scorre la Sonce.

2 ? Il Moulin Foulon prende il nome dalla frantumazione e dalla battitura dei panni di lana. I mulini per la follatura erano situati vicino a sorgenti abbondanti e ad allevamenti di pecore che fornivano la lana.

3- Nel luogo chiamato « Le Chêne parfait », si può ammirare una bellissima quercia, un vero e proprio monumento naturale.

4- Il sentiero si unisce al famoso GR22 che collega Parigi a Mont-Saint-Michel in 250 km. Qui si tratta della porzione del GR du Pays des Balcons du Sud de la Manche.

5 ? Il lago e la sua penisola.

Punti notevoli nelle vicinanze:

La chiesa di Saint-Georges-de-Rouelley è molto antica. All’interno si trovano numerose statue policrome di santi. Il campanile è stato ricostruito dopo la seconda guerra mondiale

Foresta, estensione della foresta della « lande pourrie », una foresta molto antica, situata alle porte di Mortain.

Parco naturale regionale Normandia-Maine, che si estende dalla Bassa Normandia al Pays de Loire, con una superficie di 235 000 ettari. Copre 149 comuni e 4 dipartimenti.

Casa di Saint-Georges-de-Rouelley: bel legno antico policromo che rappresenta Saint Georges che uccide il drago

L’antico castello di Saint-Georges-de-Rouelley, di cui rimangono solo alcune tracce del fossato nel luogo noto come « la Planche Bray ». Qui si svolge la leggenda « La levrette obstinée » (La cagna ostinata), che compare nelle raccolte di leggende normanne

La stele commemorativa di Saint-Georges-de-Rouelley si trova a 2 km dal centro, in direzione di Barenton. Fu eretta in onore di 3 soldati americani uccisi durante una missione di ricognizione nell’agosto 1944.

Español :

Descubra este maravilloso lugar donde la leyenda cuenta el amor del rey Arturo y su esposa. Se instalan en dos cuevas a ambos lados del río. El rey sólo puede reunirse con su esposa después de la puesta de sol. Pero un día, sin poder soportarlo más, va a verla antes de que anochezca. Se abre un abismo en el río. El rey desaparece en ella y la reina, desesperada, se precipita.

Puntos notables del circuito

0 Salida: Aparcamiento, parque infantil y aseos. Un segundo aparcamiento un poco más adelante con un restaurante con terraza. El camino comienza junto al pequeño puente y las rocas de la derecha

1 ? La Fosse Arthour, en la frontera de los departamentos de Manche y Orne, ha conservado su belleza salvaje. Este desfiladero de 70 m de profundidad está tallado en una barra rocosa y ofrece numerosas rutas de escalada. En el fondo, fluye el Sonce.

2 ? El Moulin Foulon toma su nombre de la trituración y el batido de los paños de lana. Los batanes se situaban junto a abundantes manantiales y cerca de las granjas de ovejas que suministraban la lana.

3- En el lugar llamado « Le Chêne parfait », podrá admirar un hermoso roble, un verdadero monumento natural.

4- El sendero se une al famoso GR22 que une París con el Mont-Saint-Michel en 250 km. En este caso, se trata de la parte del GR del País de los Balcanes del Sur de la Mancha.

5 ? El lago y su península.

Puntos notables en los alrededores:

La iglesia de Saint-Georges-de-Rouelley es muy antigua. En el interior, hay muchas estatuas policromadas de santos. El campanario fue reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial

Bosque, extensión del bosque de la « lande pourrie », un bosque muy antiguo, situado a las puertas de Mortain.

El Parque Natural Regional de Normandía-Maine, que se extiende desde la Baja Normandía hasta el País del Loira, abarca 235 000 hectáreas. Abarca 149 municipios y 4 departamentos.

Casa de Saint-Georges-de-Rouelley: bonita y antigua madera policromada que representa a Saint Georges matando al dragón

El antiguo castillo de Saint-Georges-de-Rouelley, del que sólo quedan algunos restos del foso en el lugar conocido como « la Planche Bray ». Aquí tiene lugar la leyenda « La levrette obstinée » (La perra obstinada), que aparece en las colecciones de leyendas normandas

La estela conmemorativa de Saint-Georges-de-Rouelley se encuentra a 2 km del centro, en dirección a Barenton. Se erigió en honor de 3 soldados estadounidenses muertos durante una misión de reconocimiento en agosto de 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme