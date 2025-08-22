Le moulin neuf PR n°14 Ferrières-sur-Sichon Allier

Le moulin neuf PR n°14

Le moulin neuf PR n°14 Place de l’Église 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

En un seul parcours, le randonneur découvre la géographie, la géologie et l’histoire de la vallée du Sichon.

http://www.vichymonamour.fr/   +33 4 70 59 38 40

English : Le moulin neuf PR n°14

In a single route, hikers discover the geography, geology and history of the Sichon valley.

Deutsch : Le moulin neuf PR n°14

Auf einer einzigen Strecke lernen die Wanderer die Geografie, die Geologie und die Geschichte des Sichon-Tals kennen.

Italiano :

In una sola passeggiata, gli escursionisti possono scoprire la geografia, la geologia e la storia della valle del Sichon.

Español : Le moulin neuf PR n°14

En un solo paseo, los excursionistas pueden descubrir la geografía, la geología y la historia del valle de Sichón.

