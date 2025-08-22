Le moulin neuf PR n°14 Ferrières-sur-Sichon Allier
Le moulin neuf PR n°14 Ferrières-sur-Sichon Allier vendredi 1 mai 2026.
Le moulin neuf PR n°14
Le moulin neuf PR n°14 Place de l’Église 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
En un seul parcours, le randonneur découvre la géographie, la géologie et l’histoire de la vallée du Sichon.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Le moulin neuf PR n°14
In a single route, hikers discover the geography, geology and history of the Sichon valley.
Deutsch : Le moulin neuf PR n°14
Auf einer einzigen Strecke lernen die Wanderer die Geografie, die Geologie und die Geschichte des Sichon-Tals kennen.
Italiano :
In una sola passeggiata, gli escursionisti possono scoprire la geografia, la geologia e la storia della valle del Sichon.
Español : Le moulin neuf PR n°14
En un solo paseo, los excursionistas pueden descubrir la geografía, la geología y la historia del valle de Sichón.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme