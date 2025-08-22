Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary Nomdieu Lot-et-Garonne

Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary A cheval Facile

Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary 47600 Nomdieu Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8900.0

Du Nomdieu à l’église de Saint-Lary, le regard porte loin, sur les collines arrondies de l’Albret. Se profilent à l’horizon les villages perchés de Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux, etc…

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary

From the Nomdieu to the church of Saint-Lary, the view is far away, on the rounded hills of the Albret. On the horizon are the perched villages of Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux, etc?

Deutsch : Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary

Von Nomdieu bis zur Kirche von Saint-Lary reicht der Blick weit über die abgerundeten Hügel des Albret. Am Horizont zeichnen sich die hochgelegenen Dörfer Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux usw. ab

Italiano :

Da Nomdieu alla chiesa di Saint-Lary, si possono vedere le colline arrotondate di Albret. All’orizzonte si scorgono i villaggi arroccati di Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux, ecc

Español : Le Nomdieu, vers le point de vue de l’église de St-Lary

Desde Nomdieu hasta la iglesia de Saint-Lary, se pueden ver las colinas redondeadas de Albret. En el horizonte se ven los pueblos encaramados de Montagnac-sur-Auvignon, Moncaut, Laplume, Fieux, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine