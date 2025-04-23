Le Nouvionnais Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Le Nouvionnais Le Nouvion-en-Thiérache Aisne vendredi 1 août 2025.

Le Nouvionnais En VTT

Le Nouvionnais Du parc de l’Astrée en sortant du Club House. 02170 Le Nouvion-en-Thiérache Aisne Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 29100.0 Tarif :

Associant la découverte de la forêt de la Queue-de-Boué à celle du bocage thiérachien, ce long circuit, à parcourir impérativement par temps sec, traverse la Sambre naissante à Barzy ainsi qu’à Bergues-sur-Sambre et passe au hameau du Sart, situé dans la partie la plus septentrionale de l’Aisne.

English : Le Nouvionnais

Combining the discovery of the Queue-de-Boué forest with that of the Thiérachien bocage, this long circuit, which must be completed in dry weather, crosses the nascent Sambre at Barzy and Bergues-sur-Sambre and passes through the hamlet of Sart, located in the northernmost part of the Aisne.

Deutsch : Le Nouvionnais

Diese lange Strecke, die die Entdeckung des Waldes Queue-de-Boué mit der Entdeckung der Bocage Thiérachien verbindet und unbedingt bei trockenem Wetter zurückgelegt werden sollte, überquert die entstehende Sambre in Barzy sowie in Bergues-sur-Sambre und führt durch den Weiler Le Sart, der sich im nördlichsten Teil der Aisne befindet.

Italiano :

Combinando la scoperta della foresta della Queue-de-Boué con quella del bocage di Thiérachien, questo lungo circuito, che deve essere completato con tempo asciutto, attraversa la nascente Sambre a Barzy e Bergues-sur-Sambre e passa per la frazione di Le Sart, situata nella parte più settentrionale dell’Aisne.

Español : Le Nouvionnais

Combinando el descubrimiento del bosque de Queue-de-Boué con el del bocage de Thiérachien, este largo circuito, que debe completarse con tiempo seco, atraviesa el naciente Sambre en Barzy y Bergues-sur-Sambre y pasa por la aldea de Le Sart, situada en la parte más septentrional del Aisne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France