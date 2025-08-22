Le noyer beau Bury Oise
Le noyer beau Eglise, Rue Émile Zola 60250 Bury Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
Prendre en bas de l’église rue Emile Zola puis à droite au lavoir rue Gambetta (chemin des vallées). Au 2eme lavoir à droite remonter la rue Gambetta puis à droite rue Pillon Crouzet et prendre à gauche rue Mme Duvivier puis à gauche après le cimetière suivre le chemin par la droite (GR124).
Jusque Mérard prendre la D144 rue Pasteur à droite et après l’église continuer à droite par le CV sur Boisicourt passer la ferme du brivois et en haut de la cote 200m avant la D137 prendre à droite le chemin qui part au milieu des champs suivre 1er chemin à gauche et traverser la D 137 (ATTENTION à la circulation importante) à l’entrée du bois rester sur le sentier de droite et après le bois suivre le chemin de droite continuer à droite jusque Lombardie prendre à droite rue Danton et continuer tout droit rue Noel Ruffier passer sous la D137 et tout droit jusqu’au point de départ
English : Le noyer beau
At the bottom of the church, take rue Emile Zola, then right at the wash-house on rue Gambetta (chemin des vallées). At the 2nd wash-house, turn right up rue Gambetta, then right on rue Pillon Crouzet and left on rue Mme Duvivier, then left after the cemetery, follow the path to the right (GR124).
From Mérard take the D144 rue Pasteur to the right and after the church continue to the right along the CV to Boisicourt past the ferme du brivois and at the top of the hill 200m before the D137 turn right onto the track which runs through the fields, follow the 1st track to the left and cross the D137 (ATTENTION to heavy traffic) at the entrance to the wood stay on the right-hand path and after the wood take the right-hand path, continue right as far as Lombardie turn right on rue Danton and continue straight on rue Noel Ruffier go under the D137 and straight on to the starting point
Deutsch : Le noyer beau
Gehen Sie unterhalb der Kirche in die Rue Emile Zola und dann am Waschhaus rechts in die Rue Gambetta (Chemin des Vallées). Am zweiten Waschplatz rechts die Rue Gambetta hinaufgehen, dann rechts in die Rue Pillon Crouzet und links in die Rue Mme Duvivier abbiegen, dann links nach dem Friedhof dem Weg rechts folgen (GR124).
Bis Mérard nehmen Sie die D144 rue Pasteur nach rechts und nach der Kirche rechts weiter auf dem CV nach Boisicourt, vorbei an der Ferme du brivois und oben auf der Höhe 200m vor der D137 rechts auf den Weg abbiegen, der mitten durch die Felder führt, dem ersten Weg nach links folgen und die D137 überqueren (ACHTUNG wegen des starken Verkehrs) am Eingang des Waldes auf dem rechten Weg bleiben und nach dem Wald dem rechten Weg folgen bis Lombardie rechts in die Rue Danton abbiegen und geradeaus in die Rue Noel Ruffier, unter der D137 durch und geradeaus bis zum Ausgangspunkt
Italiano :
In fondo alla chiesa, girare in rue Emile Zola, poi al lavatoio a destra in rue Gambetta (chemin des vallées). Al secondo lavatoio, girare a destra in rue Gambetta, poi a destra in rue Pillon Crouzet e a sinistra in rue Mme Duvivier. Dopo il cimitero, girare a sinistra e seguire il sentiero a destra (GR124).
Da Mérard prendere la D144 rue Pasteur a destra e dopo la chiesa continuare a destra lungo il CV per Boisicourt, passare la ferme du brivois e in cima alla collina 200 m prima della D137 prendere la pista a destra che lascia in mezzo ai campi, seguire la prima pista a sinistra e attraversare la D 137. (ATTENZIONE al traffico pesante) (ATTENZIONE al traffico intenso) all’ingresso del bosco rimanere sul sentiero di destra e dopo il bosco prendere il sentiero di destra, continuare a destra fino alla Lombardie, girare a destra in rue Danton e continuare dritto in rue Noel Ruffier, passare sotto la D137 e continuare dritto fino al punto di partenza
Español : Le noyer beau
Al pie de la iglesia, gire por la rue Emile Zola, luego a la derecha en el lavadero por la rue Gambetta (chemin des vallées). En el segundo lavadero, gire a la derecha por la rue Gambetta, luego a la derecha por la rue Pillon Crouzet y a la izquierda por la rue Mme Duvivier. Después del cementerio, gire a la izquierda y siga el camino de la derecha (GR124).
Desde Mérard tomar la D144 rue Pasteur a la derecha y después de la iglesia continuar a la derecha por la CV hacia Boisicourt pasar la ferme du brivois y en la cima de la colina 200m antes de la D137 tomar la pista a la derecha que sale en medio de los campos seguir la 1ª pista a la izquierda y cruzar la D 137 (CUIDADO con el tráfico pesado) a la entrada del bosque permanezca en el camino de la derecha y después del bosque tome el camino de la derecha continúe a la derecha hasta Lombardie gire a la derecha en la rue Danton y continúe recto en la rue Noel Ruffier pase por debajo de la D137 y siga recto hasta el punto de partida
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par SIM Hauts-de-France