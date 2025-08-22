Le panorama des creuttes Mons-en-Laonnois Aisne
Le panorama des creuttes
Le panorama des creuttes A pieds
Le panorama des creuttes Du parking situé à la sortie de Mons-en-Laonnois (aire de pique-nique) 02000 Mons-en-Laonnois Aisne Hauts-de-France
Ce petit circuit enprunte un temps le chemin des Creuttes, offrant de jolies vues sur ces anciennes et étonnantes habitations troglodytiques creusées dans les falaises et les affleurements rocheux.
English :
This short circuit follows for a while the Chemin des Creuttes, offering beautiful views of these ancient and astonishing troglodytic dwellings dug into the cliffs and rocky outcrops.
Deutsch :
Dieser kleine Rundweg führt über den Chemin des Creuttes und bietet schöne Ausblicke auf diese alten und erstaunlichen Höhlenwohnungen, die in die Klippen und Felsvorsprünge gegraben wurden.
Italiano :
Questo breve circuito si snoda lungo il sentiero delle Creuttes e offre una bella vista su queste antiche e sorprendenti abitazioni trogloditiche scavate nelle rocce e negli affioramenti rocciosi.
Español :
Este corto circuito recorre durante un rato el camino de las Creuttes, ofreciendo bonitas vistas de estas antiguas y sorprendentes viviendas trogloditas excavadas en los acantilados y afloramientos rocosos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-08 par Agence Aisne Tourisme