Le Papillon au fil de l’eau Saint-Pois Manche

Le Papillon au fil de l’eau

Le Papillon au fil de l’eau 50670 Saint-Pois Manche Normandie

Au gré de cette randonnée, l’eau qui court dans les vallons revêt divers aspects. Des lavoirs aux vestiges de cressonnières, des étangs aux petites sources qui émergent presque sous les pas ; la source du Mont Robert, très appréciée des amateurs d’eau fraîche, la rivière, le Glanon, qui fit tourner l’aube du moulin et continue à le faire fonctionner par la petite centrale hydroélectrique. Tout contribue à rendre cette promenade rafraîchissante !

A découvrir

> Ferme Le Petit Saint-Poisien

+33 2 33 61 05 69

English : Le Papillon au fil de l’eau

During this hike, the water that runs through the valleys takes on various aspects. From the wash houses to the remains of watercress beds, from the ponds to the small springs that almost emerge under your feet; the spring of Mont Robert, much appreciated by lovers of fresh water, the river, the Glanon, which made the mill turn at dawn and continues to make it work with the small hydroelectric power station. Everything contributes to make this walk refreshing!

To discover

> Le Petit Saint-Poisien farm

Deutsch :

Auf dieser Wanderung nimmt das Wasser, das in den Tälern fließt, verschiedene Aspekte an. Von den Waschhäusern bis zu den Überresten von Kressefeldern, von den Teichen bis zu den kleinen Quellen, die fast unter den Füßen auftauchen; die Quelle von Mont Robert, die von Liebhabern des frischen Wassers sehr geschätzt wird, der Fluss Glanon, der die Mühle antrieb und sie weiterhin durch das kleine Wasserkraftwerk antreibt. Alles trägt dazu bei, dass dieser Spaziergang erfrischend ist!

Zu entdecken:

> Bauernhof Le Petit Saint-Poisien

Italiano :

Durante questa passeggiata, l’acqua che scorre nelle valli assume diversi aspetti. Dai lavatoi ai resti delle aiuole di crescione, dagli stagni alle piccole sorgenti che quasi emergono sotto i piedi; la sorgente di Mont Robert, molto apprezzata dagli amanti dell’acqua dolce, il fiume, il Glanon, che faceva girare il mulino all’alba e continua a farlo funzionare con la piccola centrale idroelettrica. Tutto contribuisce a rendere questa passeggiata rinfrescante!

Per scoprire

> La fattoria Le Petit Saint-Poisien

Español :

Durante este paseo, el agua que corre por los valles adquiere diversos aspectos. De los lavaderos a los restos de los lechos de berros, de los estanques a los pequeños manantiales que casi emergen bajo los pies; el manantial de Mont Robert, muy apreciado por los amantes del agua dulce, el río, el Glanon, que hacía girar el molino al amanecer y sigue haciéndolo funcionar con la pequeña central hidroeléctrica. Todo contribuye a que este paseo sea refrescante

Para descubrir

> Granja Le Petit Saint-Poisien

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme