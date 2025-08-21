Le Paradis Vesdun Cher

Le Paradis En VTT

Le Paradis Puyravaud 18360 Vesdun Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Voici une opportunité de découvrir l’un des 3 villages qui se revendiquent être le centre de la France.

Un village aux maisons dotées de grosses pierres robustes et principalement en grès rose où vous pourrez admirer des fresques du XIIème siècle et les chapiteaux décorés de personnages naïfs.

+33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here’s your chance to discover one of the 3 villages that claim to be the center of France.

A village of houses built of large, sturdy stones, mainly pink sandstone, where you can admire 12th-century frescoes and capitals decorated with naïve characters.

Deutsch :

Hier haben Sie die Gelegenheit, eines der drei Dörfer zu entdecken, die für sich in Anspruch nehmen, das Zentrum Frankreichs zu sein.

Ein Dorf mit Häusern aus großen, robusten Steinen, hauptsächlich aus rosa Sandstein, in dem Sie Fresken aus dem 12. Jahrhundert und Kapitelle mit naiven Figuren bewu

Italiano :

È l’occasione per scoprire uno dei 3 villaggi che pretendono di essere il centro della Francia.

Un villaggio di case costruite con grandi e robuste pietre, principalmente arenaria rosa, dove si possono ammirare affreschi del XII secolo e capitelli decorati con figure naif.

Español :

Esta es su oportunidad de descubrir uno de los 3 pueblos que reivindican ser el centro de Francia.

Un pueblo de casas construidas con grandes y robustas piedras, principalmente arenisca rosa, donde podrá admirar frescos del siglo XII y capiteles decorados con figuras ingenuas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire