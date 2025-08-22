Le Parc des Bruyères Fère-en-Tardenois Aisne

Le Parc des Bruyères A pieds

Le Parc des Bruyères Parking à 700m de la sortie de Fère-en-Tardenois, direction Fismes 02130 Fère-en-Tardenois Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Sur une surface de 92 ha, le Parc des Bruyères géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France regroupe en un seul lieu une grande variété de milieux naturels prairie humide, pelouse sur sable, landes sèches, forêt, marais et étangs. Ce double sentier jalonné de panneaux d’interprétation vous permet d’en apprécier toute la biodiversité

English :

Covering an area of 92 ha, the Parc des Bruyères managed by the Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France brings together in one place a wide variety of natural environments: wet meadows, grass on sand, dry moorland, forest, marshes and ponds. This double trail with interpretation panels allows you to appreciate all the biodiversity

Deutsch :

Auf einer Fläche von 92 ha vereint der vom Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France verwaltete Parc des Bruyères an einem einzigen Ort eine große Vielfalt an natürlichen Lebensräumen: Feuchtwiesen, Sandrasen, trockene Heideflächen, Wald, Sümpfe und Teiche. Auf diesem doppelten, von Schautafeln gesäumten Pfad können Sie die gesamte Artenvielfalt kennenlernen

Italiano :

Con una superficie di 92 ettari, il Parc des Bruyères, gestito dal Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France, riunisce in un unico luogo una grande varietà di ambienti naturali: prati umidi, praterie sabbiose, brughiere secche, foreste, paludi e stagni. Questo doppio percorso, segnalato da pannelli interpretativi, permette di apprezzare tutta la biodiversità

Español :

Con una superficie de 92 hectáreas, el Parque de Bruyères, gestionado por el Conservatorio de Espacios Naturales de los Altos de Francia, reúne en un mismo lugar una gran variedad de entornos naturales: praderas húmedas, pastizales arenosos, páramos secos, bosques, marismas y estanques. Este doble sendero, señalizado con paneles de interpretación, permite apreciar toda la biodiversidad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-09-11 par Agence Aisne Tourisme