Le parc d’Homblières Homblières Aisne

Le parc d’Homblières A pieds

Le parc d’Homblières Du parking du parc d’Homblières 02720 Homblières Aisne Hauts-de-France

A l’Est de Saint-Quentin, le village d’Homblières semble protéger son parc, autour duquel il s’est développé. Du parc à l’étang puis en sous-bois, cette balade sans souci traverse la vallée Brûlée avant de remonter vers le village.

English :

East of Saint-Quentin, the village of Homblières seems to protect its park, around which it has developed. From the park to the pond and then into the undergrowth, this carefree walk crosses the Vallée Brûlée before going back up to the village.

Deutsch :

Im Osten von Saint-Quentin scheint das Dorf Homblières seinen Park zu schützen, um den herum es sich entwickelt hat. Vom Park zum Teich und dann durch das Unterholz führt dieser unbeschwerte Spaziergang durch das Vallée Brûlée, bevor er wieder zum Dorf hinaufsteigt.

Italiano :

A est di Saint-Quentin, il villaggio di Homblières sembra proteggere il suo parco, attorno al quale si è sviluppato. Dal parco allo stagno e poi attraverso il sottobosco, questa passeggiata spensierata attraversa la Vallée Brûlée prima di risalire verso il villaggio.

Español :

Al este de Saint-Quentin, el pueblo de Homblières parece proteger su parque, alrededor del cual se ha desarrollado. Desde el parque hasta el estanque y luego a través de la maleza, este paseo despreocupado atraviesa el Vallée Brûlée antes de volver a subir al pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-28 par Agence Aisne Tourisme