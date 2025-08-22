Le parcours forestier des marais de Sacy Saint-Martin-Longueau Oise

Le parcours forestier des marais de Sacy A pieds Très facile

Le parcours forestier des marais de Sacy Rue des Flandres D1017 60700 Saint-Martin-Longueau Oise Hauts-de-France

Durée : 30 Distance : 1000.0 Tarif :

Fleuron de nos espaces naturels, les marais de Sacy constituent une vaste zone humide et tourbeuse (1000 ha) considérée comme la seule tourbière d’intérêt national dans l’Oise de cette superficie et dans cet état de conservation.

Ces marais abritent de nombreuses espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial, notamment le Blongios nain et le Butor étoilé.

Le parcours forestier est un parcours d’interprétation, en accès libre, toute l’année, qui favorise la découverte d’un écosystème de type forêt humide grâce à

1) La tour-d’observation d’une hauteur de 10 mètres ; elle offre une vue panoramique sur les marais de Sacy.

2) L’observatoire de la mare, un milieu qui abrite triton crêté, grenouilles…

et différents aménagements pédagogiques positionnés sur les 1000 mètres de cette petite boucle.

Le site est géré par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et appartient au Conseil départemental de l’Oise.

English : Le parcours forestier des marais de Sacy

The jewel in the crown of our natural spaces, the Sacy marshes are a vast wetland and peatland (1000 ha) considered to be the only peatland of national interest in the Oise region of this size and in this state of conservation.

The marshes are home to numerous plant and animal species of heritage interest, including the Little Bittern and the Starry Bittern.

The forest trail is an interpretive trail, open to visitors all year round, which encourages the discovery of a wet forest-type ecosystem thanks to

1) The 10-metre-high observation tower, offering a panoramic view of the Sacy marshes.

2) The pond observatory, home to great crested newts, frogs…

and various educational facilities along the 1,000-metre loop.

The site is managed by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France and owned by the Conseil départemental de l’Oise.

Deutsch : Le parcours forestier des marais de Sacy

Die Sumpfgebiete von Sacy sind das Aushängeschild unserer Naturgebiete und bilden ein ausgedehntes Feucht- und Torfgebiet (1000 ha), das als einziges Torfmoor von nationalem Interesse im Departement Oise mit dieser Fläche und in diesem Erhaltungszustand gilt.

Diese Moore beherbergen zahlreiche Pflanzen- und Tierarten von patrimonialem Interesse, insbesondere die Zwergdommel und die Rohrdommel.

Der Waldpfad ist ein ganzjährig frei zugänglicher Interpretationspfad, der die Entdeckung eines Ökosystems vom Typ Feuchtwald fördert durch

1) Der 10 m hohe Aussichtsturm, der einen Panoramablick auf die Sümpfe von Sacy bietet.

2) Das Observatorium des Teiches, ein Lebensraum, der Kammmolche, Frösche… beherbergt.

und verschiedene pädagogische Einrichtungen, die auf den 1000 Metern dieses kleinen Rundwegs positioniert sind.

Die Anlage wird vom Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France verwaltet und gehört dem Conseil départemental de l’Oise.

Italiano :

Fiore all’occhiello dei nostri spazi naturali, le paludi di Sacy sono una vasta zona umida e torbosa (1000 ettari) considerata l’unica torbiera di interesse nazionale della regione dell’Oise di queste dimensioni e in questo stato di conservazione.

Le paludi ospitano numerose specie vegetali e animali di interesse patrimoniale, tra cui il tarabusino e il tarabusino stellato.

Il sentiero della foresta è un percorso interpretativo, aperto ai visitatori tutto l’anno, che li incoraggia a scoprire un ecosistema di tipo foresta umida grazie a

1) La torre di osservazione, alta 10 metri, che offre una vista panoramica sulle paludi di Sacy.

2) l’osservatorio dello stagno, che ospita il tritone crestato, le rane, ecc.

e varie strutture didattiche lungo il percorso di 1.000 metri.

Il sito è gestito dal Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France e appartiene al Conseil départemental de l’Oise.

Español : Le parcours forestier des marais de Sacy

La joya de la corona de nuestros espacios naturales, las marismas de Sacy son un extenso humedal y turbera (1000 ha) considerado como la única turbera de interés nacional de la región de Oise de este tamaño y en este estado de conservación.

Las marismas albergan numerosas especies vegetales y animales de interés patrimonial, entre ellas el avetorillo común y el avetoro estrellado.

El sendero del bosque es un recorrido de interpretación, abierto a los visitantes todo el año, que les anima a descubrir un ecosistema de tipo bosque húmedo gracias a

1) La torre de observación de 10 metros de altura, que ofrece una vista panorámica de las marismas de Sacy.

2) El observatorio del estanque, hogar del tritón crestado, ranas, etc.

y diversas instalaciones educativas a lo largo del bucle de 1.000 metros.

El sitio está gestionado por el Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France y pertenece al Conseil départemental de l’Oise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France