Le parcours nature de Lévignen Lévignen Oise

Le parcours nature de Lévignen A pieds Facile

Le parcours nature de Lévignen Crookham Park à Levignen 60800 Lévignen Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Le parcours du Roi inscrit au réseau Natura 2000, fait partie du vaste complexe forestier de la couronne verte réunissant les forêts d’Halatte, Chantilly et Ermenonville. Il possède une diversité d’essences forestières mais aussi d’espèces animales. Sur ce parcours, petits et grands s’amuseront à reconnaître les arbres, grâce à leur feuillage et écorces ou à identifier les animaux par les traces laissées au sol.

English : Le parcours nature de Lévignen

The King’s route, which is part of the Natura 2000 network, is part of the vast forest complex of the green crown, which includes the forests of Halatte, Chantilly and Ermenonville. It has a diversity of forest species but also animal species. On this trail, young and old alike will have fun recognising the trees, thanks to their foliage and bark, or identifying animals by the tracks left on the ground.

Deutsch : Le parcours nature de Lévignen

Der Parcours du Roi, der zum Natura-2000-Netzwerk gehört, ist Teil des großen Waldkomplexes der grünen Krone, der die Wälder von Halatte, Chantilly und Ermenonville vereint. Er weist eine Vielfalt an Waldarten und Tierarten auf. Auf diesem Parcours werden Groß und Klein Spaß daran haben, Bäume anhand ihrer Blätter und Rinde zu erkennen oder Tiere anhand der am Boden hinterlassenen Spuren zu identifizieren.

Italiano :

Il Sentiero del Re, che fa parte della rete Natura 2000, fa parte del vasto complesso forestale della corona verde, che comprende le foreste di Halatte, Chantilly ed Ermenonville. Presenta una diversità di specie forestali e animali. In questo percorso, grandi e piccini si divertiranno a riconoscere gli alberi, grazie al fogliame e alla corteccia, o a identificare gli animali grazie alle tracce lasciate sul terreno.

Español : Le parcours nature de Lévignen

El Sendero del Rey, que forma parte de la red Natura 2000, se inscribe en el vasto complejo forestal de la corona verde, que incluye los bosques de Halatte, Chantilly y Ermenonville. Cuenta con una gran diversidad de especies forestales y animales. En este sendero, grandes y pequeños se divertirán reconociendo los árboles, gracias a su follaje y corteza, o identificando a los animales por las huellas que dejan en el suelo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France