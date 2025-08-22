Le Patencourt Esquennoy Oise
Le Patencourt Esquennoy Oise vendredi 1 mai 2026.
Le Patencourt A pieds Difficulté moyenne
Le Patencourt Place de la mairie 60120 Esquennoy Oise Hauts-de-France
Durée : 240 Distance : 14800.0 Tarif :
Une belle randonnée de 15 km.
Difficulté moyenne
English : Le Patencourt
A beautiful 15 km hike.
Deutsch : Le Patencourt
Eine schöne Wanderung von 15 km.
Italiano :
Una bella passeggiata di 15 km.
Español : Le Patencourt
Un hermoso paseo de 15 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France