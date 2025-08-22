Le Patencourt Esquennoy Oise

Le Patencourt A pieds Difficulté moyenne

Le Patencourt Place de la mairie 60120 Esquennoy Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 14800.0 Tarif :

Une belle randonnée de 15 km.

Difficulté moyenne

English : Le Patencourt

A beautiful 15 km hike.

Deutsch : Le Patencourt

Eine schöne Wanderung von 15 km.

Italiano :

Una bella passeggiata di 15 km.

Español : Le Patencourt

Un hermoso paseo de 15 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France