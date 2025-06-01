Le pavillon des vignes La Celle-sur-Nièvre Nièvre
Le pavillon des vignes La Celle-sur-Nièvre Nièvre vendredi 1 août 2025.
Le pavillon des vignes A pieds Facile
Le pavillon des vignes Mairie 58700 La Celle-sur-Nièvre Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Cette balade détente immergée en pleine campagne entre vallons, paysages de verdure, viticoles ou forestiers, saura séduire les amoureux de la nature.
Facile
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06
English :
This relaxing walk immersed in the countryside between valleys, green landscapes, vineyards or forests, will seduce nature lovers.
Deutsch :
Dieser entspannende Spaziergang mitten auf dem Land zwischen Tälern, grünen Landschaften, Weinbergen oder Wäldern wird Naturliebhaber begeistern.
Italiano :
Questa rilassante passeggiata immersa nella campagna tra valli, paesaggi verdi, vigneti o boschi, sedurrà gli amanti della natura.
Español :
Este relajante paseo inmerso en el campo entre valles, verdes paisajes, viñedos o bosques, seducirá a los amantes de la naturaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data