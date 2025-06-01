Le pavillon des vignes La Celle-sur-Nièvre Nièvre

Le pavillon des vignes La Celle-sur-Nièvre Nièvre vendredi 1 août 2025.

Le pavillon des vignes A pieds Facile

Le pavillon des vignes Mairie 58700 La Celle-sur-Nièvre Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cette balade détente immergée en pleine campagne entre vallons, paysages de verdure, viticoles ou forestiers, saura séduire les amoureux de la nature.

Facile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This relaxing walk immersed in the countryside between valleys, green landscapes, vineyards or forests, will seduce nature lovers.

Deutsch :

Dieser entspannende Spaziergang mitten auf dem Land zwischen Tälern, grünen Landschaften, Weinbergen oder Wäldern wird Naturliebhaber begeistern.

Italiano :

Questa rilassante passeggiata immersa nella campagna tra valli, paesaggi verdi, vigneti o boschi, sedurrà gli amanti della natura.

Español :

Este relajante paseo inmerso en el campo entre valles, verdes paisajes, viñedos o bosques, seducirá a los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data