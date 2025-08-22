Le pays de Bray Saint-Germer-de-Fly Oise

Le pays de Bray En VTC

Le pays de Bray Office du Tourisme 60850 Saint-Germer-de-Fly Oise Hauts-de-France

Saint-Germer-de-Fly offre un joli point de départ sur les routes du pays de Bray. Admirez la superbe chapelle, digne de la Sainte-Chapelle de Paris, c’est un vestige d’une abbaye bénédictine. Ensuite, cet itinéraire ondule entre vallons et bocages, via la forêt de Thelle. À Flavacourt, remarquez le clocher en briques, comme un beffroi flamand.

English : Le pays de Bray

Saint-Germer-de-Fly offers a nice starting point on the roads of the Pays de Bray. Admire the superb chapel, worthy of the Sainte-Chapelle de Paris, it is a remnant of a Benedictine abbey. Then, this itinerary undulates between valleys and bocages, via the forest of Thelle. In Flavacourt, notice the brick bell tower, like a Flemish belfry.

Deutsch : Le pays de Bray

Saint-Germer-de-Fly bietet einen schönen Ausgangspunkt auf den Straßen des Pays de Bray. Bewundern Sie die wunderschöne Kapelle, die der Sainte-Chapelle in Paris würdig ist. Sie ist ein Überbleibsel einer Benediktinerabtei. Anschließend windet sich diese Route durch den Wald von Thelle zwischen Tälern und Bocages. In Flavacourt sollten Sie den Glockenturm aus Ziegelsteinen beachten, der wie ein flämischer Belfried aussieht.

Italiano :

Saint-Germer-de-Fly è un bellissimo punto di partenza sulle strade della regione del Bray. Ammirate la superba cappella, degna della Sainte-Chapelle di Parigi, vestigia di un’abbazia benedettina. Poi, questo percorso si snoda tra valli e siepi, passando per la foresta di Thelle. A Flavacourt, notate il campanile in mattoni, simile a un campanile fiammingo.

Español : Le pays de Bray

Saint-Germer-de-Fly ofrece un hermoso punto de partida en las carreteras del Pays de Bray. Admire la magnífica capilla, digna de la Sainte-Chapelle de París, es un vestigio de una abadía benedictina. A continuación, esta ruta ondula entre valles y setos, pasando por el bosque de Thelle. En Flavacourt, fíjese en el campanario de ladrillo, como un campanario flamenco.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France