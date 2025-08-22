Le Pays de Thelle Fleury Oise

Le Pays de Thelle A pieds Facile

Le Pays de Thelle Place de l’église 60240 Fleury Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 8300.0 Tarif :

Entre collines boisées et vastes plaines, les chemins parcourus autour des villages du Vexin dévoilent moulins, châteaux, lavoir et autre petit patrimoine.

English : Le Pays de Thelle

Between wooded hills and vast plains, the paths around the villages of Vexin reveal mills, castles, wash houses and other small heritage.

Deutsch : Le Pays de Thelle

Zwischen bewaldeten Hügeln und weiten Ebenen enthüllen die Wege rund um die Dörfer des Vexin Mühlen, Schlösser, Waschhäuser und andere kleine Kulturgüter.

Italiano :

Tra colline boscose e vaste pianure, i sentieri intorno ai villaggi del Vexin rivelano mulini, castelli, lavatoi e altri piccoli patrimoni.

Español : Le Pays de Thelle

Entre colinas boscosas y extensas llanuras, los caminos que rodean los pueblos del Vexin revelan molinos, castillos, lavaderos y otros pequeños patrimonios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France