Le Petit Bois de Saint-Laurent à VTT Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Le Petit Bois de Saint-Laurent à VTT Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Petit Bois de Saint-Laurent à VTT

Le Petit Bois de Saint-Laurent à VTT 76700 Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 8000.0 Tarif :

Ce circuit VTT vous conduira entre plaines, forêts et champs au départ de l’église paroissiale Saint-Laurent.Envie d’une petite pause ? Une aire de pique-nique est disposée au niveau de l’arboretum de la Réserve de la Sittelle, allez y jeter un coup d’œil !

English : Le Petit Bois de Saint-Laurent à VTT

This mountain bike tour will take you between plains, forests and fields, starting from the parish church of Saint-Laurent, and will take you on a short break A picnic area is available at the arboretum of the Réserve de la Sittelle, go and have a look!

Deutsch :

Diese Mountainbike-Route führt Sie durch Ebenen, Wälder und Felder und beginnt an der Pfarrkirche Saint-Laurent.Lust auf eine kleine Pause? Am Arboretum Réserve de la Sittelle gibt es einen Picknickplatz, den Sie sich ansehen sollten!

Italiano :

Questo circuito in mountain bike vi porterà attraverso pianure, foreste e campi, partendo dalla chiesa parrocchiale di Saint-Laurent Nell’arboreto della Réserve de la Sittelle c’è un’area picnic, quindi andate a dare un’occhiata!

Español :

Este circuito en bicicleta de montaña le llevará por llanuras, bosques y campos, partiendo de la iglesia parroquial de Saint-Laurent En el arboreto de la Réserve de la Sittelle hay una zona de picnic, así que vaya a echar un vistazo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme