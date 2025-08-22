Le Petit et le Grand Zouzou Versigny Aisne

Le Petit et le Grand Zouzou A pieds

Le Petit et le Grand Zouzou 02800 Versigny Aisne Hauts-de-France

Les Landes de Versigny sont classées Réserve Naturelle Nationale. Elles abritent une multitude d’espèces animales et végétales, rares dans le Nord de la France. Venez découvrir ce site en suivant Zouzou, personnage emblématique de la Réserve à travers deux sentiers de promenade.

English :

The Landes de Versigny are classified as a National Nature Reserve. They are home to a multitude of animal and plant species, rare in the North of France. Come and discover this site by following Zouzou, an emblematic character of the Reserve through two walking trails.

Deutsch :

Die Landes de Versigny sind als nationales Naturreservat ausgewiesen. Sie beherbergen eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten, die in Nordfrankreich selten sind. Entdecken Sie dieses Gebiet, indem Sie Zouzou, der Symbolfigur des Reservats, auf zwei Wanderwegen folgen.

Italiano :

Le Landes de Versigny sono classificate come Riserva Naturale Nazionale. Qui vive una moltitudine di specie animali e vegetali rare nel nord della Francia. Venite a scoprire questo sito seguendo Zouzou, personaggio emblematico della Riserva, lungo due percorsi a piedi.

Español :

Las Landas de Versigny están clasificadas como Reserva Natural Nacional. Albergan multitud de especies animales y vegetales raras en el norte de Francia. Venga a descubrir este lugar siguiendo a Zouzou, el personaje emblemático de la Reserva, a lo largo de dos senderos.

