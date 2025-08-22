Le petit Mourione VTT n°11 Le Malzieu-Ville Lozère

Le petit Mourione VTT n°11 VTT de descente Très facile

Le petit Mourione VTT n°11 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 6853.0 Tarif :

Cette petite boucle facile et bucolique vous mènera sur les hauteurs et les alentours du Malzieu-Ville où votre regard se portera sur les monts de la Margeride environnants et les gorges de la Truyère.

Très facile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

This short, easy, bucolic loop takes you to the heights and surroundings of Le Malzieu-Ville, where you can gaze out over the surrounding Margeride mountains and the Truyère gorges.

Deutsch :

Dieser kleine, leichte und bukolische Rundweg führt Sie auf die Höhen und in die Umgebung von Malzieu-Ville, wo Ihr Blick auf die umliegenden Margeride-Berge und die Schluchten der Truyère fällt.

Italiano :

Questo breve e facile anello bucolico vi porta sulle alture e nei dintorni di Le Malzieu-Ville, dove potrete ammirare le montagne circostanti della Margeride e le gole del Truyère.

Español :

Este bucle corto, fácil y bucólico le llevará a las alturas y los alrededores de Le Malzieu-Ville, donde podrá contemplar los montes de la Margeride y las gargantas de la Truyère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère