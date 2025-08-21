Le petit patrimoine Saint-Germain-du-Teil Lozère
Le petit patrimoine Saint-Germain-du-Teil Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le petit patrimoine Marche nordique Difficulté moyenne
Le petit patrimoine 48340 Saint-Germain-du-Teil Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 13644.0 Tarif :
Un itinéraire sur les contreforts de l’Aubrac ponctué du petit patrimoine qui vous guide parmi les chemins
Difficulté moyenne
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An itinerary in the foothills of the Aubrac, punctuated by small heritage sites that guide you along the paths
Deutsch :
Eine Route durch die Ausläufer des Aubrac, die durch das kleine Kulturerbe geprägt ist, das Sie auf den Wegen führt
Italiano :
Un itinerario ai piedi dell’Aubrac, punteggiato da piccoli siti del patrimonio che vi guideranno lungo i sentieri
Español :
Un itinerario por las estribaciones del Aubrac, salpicado de pequeños enclaves patrimoniales que le guiarán por los senderos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère