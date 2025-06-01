Le petit tour de Sireuil Sireuil Charente

Le petit tour de Sireuil Sireuil Charente vendredi 1 août 2025.

Le petit tour de Sireuil

Le petit tour de Sireuil Mairie 16440 Sireuil Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez l’élégante mairie de Sireuil et son église, puis profitez de la quiétude des bords de la Charente avant de prendre de la hauteur pour une immersion au cœur du vignoble du cognac.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Discover the elegant town hall of Sireuil and its church, then enjoy the quietness of the banks of the Charente river before taking the high road for an immersion in the heart of the cognac vineyard.

Deutsch :

Entdecken Sie das elegante Rathaus von Sireuil und seine Kirche. Genießen Sie die Ruhe am Ufer der Charente, bevor Sie in luftige Höhen aufsteigen, um in das Herz des Cognac-Weinanbaugebiets einzutauchen.

Italiano :

Scoprite l’elegante municipio di Sireuil e la sua chiesa, poi godetevi la tranquillità delle rive della Charente prima di fare una gita nel cuore dei vigneti di Cognac.

Español :

Descubra el elegante ayuntamiento de Sireuil y su iglesia, y luego disfrute de la tranquilidad de las orillas de la Charente antes de hacer una excursión al corazón de los viñedos de Cognac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme