Le Peyrou Taxat-Senat Allier
Le Peyrou Taxat-Senat Allier vendredi 1 mai 2026.
Le Peyrou
Le Peyrou Départ du parking de l’église 03140 Taxat-Senat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Le plateau du Peyrou entre Charroux et Taxat-Senat est le lieu idéal pour les amateurs de panoramas grandioses. Un lieu loin de tout, au-dessus des villages et du monde…
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
The Peyrou plateau between Charroux and Taxat-Senat is the ideal place for lovers of grandiose panoramas. A place far from everything, above the villages and the world…
Deutsch :
Das Plateau du Peyrou zwischen Charroux und Taxat-Senat ist der ideale Ort für Liebhaber grandioser Panoramen. Ein Ort weit weg von allem, über den Dörfern und der Welt …
Italiano :
L’altopiano di Peyrou, tra Charroux e Taxat-Senat, è il luogo ideale per gli amanti dei panorami grandiosi. Un luogo lontano da tutto, in alto rispetto ai villaggi e al mondo…
Español :
La meseta de Peyrou, entre Charroux y Taxat-Senat, es el lugar ideal para los amantes de los panoramas grandiosos. Un lugar alejado de todo, muy por encima de los pueblos y del mundo…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme