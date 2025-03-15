Le Pic de Ger Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Le Pic de Ger Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Le Pic de Ger A pieds Difficile

Le Pic de Ger 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Le Pic de Ger est l’un des incontournables de Gourette. Cette randonnée niveau expert vous offre un départ avec une montée sur les pistes, puis des sentes jusqu’au sommet où vous pourrez apprécier la vue imprenable de nos sommets mythiques comme le Pic du Midi d’Ossau , le Vignemale, le Balaïtous

English : Le Pic de Ger

The Pic de Ger is one of the must-sees in Gourette. This hike offers you a start with a climb on the slopes, then trails to the top where you can enjoy the breathtaking view of our mythical peaks like the Pic du Midi d’Ossau, the Vignemale, the Balaïtous

Deutsch : Le Pic de Ger

Der Pic de Ger ist eine der unumgänglichen Sehenswürdigkeiten von Gourette. Diese Wanderung mit Expertenniveau bietet Ihnen einen Start mit einem Aufstieg über die Pisten, dann über Wege bis zum Gipfel, wo Sie die atemberaubende Aussicht auf unsere mythischen Gipfel wie den Pic du Midi d’Ossau , den Vignemale und den Balaïtous genießen können

Italiano :

Il Pic de Ger è uno dei luoghi imperdibili di Gourette. Questa escursione per esperti vi offre un inizio con una salita sui pendii, poi sentieri fino alla vetta dove potrete godere di una vista mozzafiato sulle nostre cime mitiche come il Pic du Midi d’Ossau, il Vignemale, il Balaïtous

Español : Le Pic de Ger

El Pic de Ger es una de las visitas obligadas de Gourette. Esta caminata de nivel experto le ofrece un comienzo con una subida en las laderas, luego senderos a la cumbre donde se puede disfrutar de la impresionante vista de nuestros picos míticos como el Pic du Midi d’Ossau, el Vignemale, el Balaïtous

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine