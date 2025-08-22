Le pic de l’Aigle et belvédère des 4 Lacs La Chaux-du-Dombief Jura

Pic de l’Aigle et belvédère des 4 lacs A pieds Difficulté moyenne

Pic de l’Aigle et belvédère des 4 lacs Parking du pic de l’Aigle à Chaux-du-Dombief 39150 La Chaux-du-Dombief Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9830.0 Tarif :

De la barre rocheuse qui marque le passage de la région des Lacs au plateau du Grandvaux, émergent le pic de l’Aigle et le belvédère des Quatre Lacs au cours d’une promenade boisée et lacustre.

English :

From the rocky bar that marks the passage from the Lakes region to the Grandvaux plateau, the Aigle peak and the Four Lakes lookout emerge during a wooded and lakeside walk.

Deutsch :

Aus dem Felsriegel, der den Übergang vom Seengebiet zum Grandvaux-Plateau markiert, ragen der Pic de l’Aigle und der Aussichtspunkt Quatre Lacs im Verlauf eines Wald- und Seespaziergangs heraus.

Italiano :

Dalla barra rocciosa che segna il passaggio dalla regione dei laghi all’altopiano di Grandvaux, la cima dell’Aigle e il punto panoramico dei Quattro Laghi emergono durante una passeggiata tra boschi e laghi.

Español :

Desde la barra rocosa que marca la transición de la región de los Lagos a la meseta de Grandvaux, el pico de Aigle y el mirador de los Cuatro Lagos emergen durante un paseo arbolado y lacustre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data