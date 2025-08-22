Le Plan d’Eau des Sagnes Cardaillac Lot

Le Plan d’Eau des Sagnes

Le Plan d’Eau des Sagnes 46100 Cardaillac Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Cardaillac, berceau d’une des plus anciennes familles féodales de France, cette promenade vous conduira au milieu des bois de conifères et au plan d’eau des Sagnes sur la commune de Saint- Bressou.

En territoire du Ségala, l’eau sourd, formant de nombreux petits ruisseaux

English :

Departing from Cardaillac, cradle of one of France?s oldest feudal families, this walk takes you through coniferous woods to the Sagnes lake in the commune of Saint-Bressou.

In the Ségala region, the water rises up to form numerous small streams

Deutsch :

Dieser Spaziergang beginnt in Cardaillac, der Wiege einer der ältesten Feudalfamilien Frankreichs, und führt Sie durch Nadelwälder und zum See von Les Sagnes in der Gemeinde Saint- Bressou.

Im Ségala-Gebiet sprudelt das Wasser und bildet zahlreiche kleine Bäche

Italiano :

Partendo da Cardaillac, luogo di nascita di una delle più antiche famiglie feudali francesi, questa passeggiata conduce attraverso boschi di conifere al lago di Sagnes, nel comune di Saint-Bressou.

Nella regione della Ségala, l’acqua sale in superficie formando numerosi piccoli ruscelli

Español :

Partiendo de Cardaillac, cuna de una de las familias feudales más antiguas de Francia, este paseo le llevará a través de bosques de coníferas hasta el lago de Sagnes, en el municipio de Saint-Bressou.

En la región de Ségala, el agua sube a la superficie formando numerosos pequeños arroyos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot