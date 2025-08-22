LE PLATEAU DE LA CHAM Marvejols Lozère

LE PLATEAU DE LA CHAM VTT de descente Très facile

LE PLATEAU DE LA CHAM Complexe sportif Mascoussel 48100 Marvejols Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 9000.0 Tarif :

Après la traversée de la ville et la montée sur le plateau par la route, le parcours effectue une boucle sur des chemins roulants, tracés entre des murets en pierres sèches et parsemés d’anciens abris de bergers. Départ également possible à partir du petit parking à l’arrivée sur le plateau.

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

After crossing the town and taking the road up to the plateau, the route loops around on rolling paths between low dry-stone walls, dotted with old shepherd’s huts. You can also set off from the small parking lot on arrival at the plateau.

Deutsch :

Nach der Durchquerung der Stadt und dem Aufstieg auf die Hochebene über die Straße verläuft die Strecke in einer Schleife über rollende Wege, die zwischen Trockenmauern angelegt und mit alten Hirtenunterkünften übersät sind. Der Start ist auch vom kleinen Parkplatz bei der Ankunft auf dem Plateau aus möglich.

Italiano :

Dopo aver attraversato il paese e aver raggiunto l’altopiano su strada, l’itinerario si snoda su sentieri ondulati tra bassi muretti a secco punteggiati da antiche capanne di pastori. È possibile partire anche dal piccolo parcheggio all’arrivo sull’altopiano.

Español :

Tras atravesar la ciudad y subir a la meseta por carretera, la ruta serpentea por caminos ondulados entre bajos muros de piedra seca salpicados de antiguas cabañas de pastores. También se puede partir del pequeño aparcamiento que hay al llegar a la meseta.

