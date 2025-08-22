Le plateau de Malavieille VTT n°8 Chanac Lozère

Le plateau de Malavieille VTT n°8 VTT de descente Difficile

Le plateau de Malavieille VTT n°8 place de la Vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 28924.0 Tarif :

Circuit technique au départ de Chanac vers le plateau de Malavieille.Circuit VTT N°8 (balisage rouge)

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

Technical route from Chanac to the Malavieille plateau.MTB route N°8 (red markings)

Deutsch :

Technische Strecke von Chanac aus zum Plateau von Malavieille.Mountainbike-Route Nr. 8 (rote Markierung)

Italiano :

Percorso tecnico da Chanac all’altopiano della Malavieille.Percorso MTB N°8 (segnavia rossi)

Español :

Ruta técnica de Chanac a la meseta de Malavieille.Ruta BTT N°8 (marcas rojas)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère