Le plateau de Malavieille VTT n°8 Chanac Lozère
Le plateau de Malavieille VTT n°8 Chanac Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le plateau de Malavieille VTT n°8 VTT de descente Difficile
Le plateau de Malavieille VTT n°8 place de la Vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 28924.0 Tarif :
Circuit technique au départ de Chanac vers le plateau de Malavieille.Circuit VTT N°8 (balisage rouge)
Difficile
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Technical route from Chanac to the Malavieille plateau.MTB route N°8 (red markings)
Deutsch :
Technische Strecke von Chanac aus zum Plateau von Malavieille.Mountainbike-Route Nr. 8 (rote Markierung)
Italiano :
Percorso tecnico da Chanac all’altopiano della Malavieille.Percorso MTB N°8 (segnavia rossi)
Español :
Ruta técnica de Chanac a la meseta de Malavieille.Ruta BTT N°8 (marcas rojas)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère