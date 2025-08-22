Le point Y Saint-Simon Aisne

Le point Y A pieds

Le point Y De l’écluse de Saint-Simon (point Y) 02640 Saint-Simon Aisne Hauts-de-France

Des marais bordés de peupleraies aux étangs et canaux, en passant par le fleuve de la Somme et son petit affluent la Sommette, l’eau accompagne sous de multiples formes cette promenade très facile et agréable, au départ de l’écluse de Saint-Simon.

English :

From marshes lined with poplar groves to ponds and canals, via the Somme River and its small tributary the Sommette, water accompanies in many forms this very easy and pleasant walk, starting from the lock of Saint-Simon.

Deutsch :

Von den mit Pappelwäldern gesäumten Sümpfen über den Fluss Somme und seinen kleinen Nebenfluss Sommette bis hin zu Teichen und Kanälen begleitet das Wasser in vielen Formen diese sehr leichte und angenehme Wanderung, die an der Schleuse von Saint-Simon beginnt.

Italiano :

Dalle paludi delimitate da pioppeti agli stagni e ai canali, passando per il fiume Somme e il suo piccolo affluente Sommette, l’acqua accompagna in molte forme questa passeggiata molto facile e piacevole, che inizia alla chiusa di Saint-Simon.

Español :

Desde las marismas bordeadas de alamedas hasta los estanques y canales, pasando por el río Somme y su pequeño afluente la Sommette, el agua acompaña de muchas formas este paseo muy fácil y agradable, que comienza en la esclusa de Saint-Simon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-29 par Agence Aisne Tourisme