Le pont-canal, boulevard de l’eau Le Passage Lot-et-Garonne

Le pont-canal, boulevard de l’eau 47520 Le Passage Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

La Garonne et son canal rythment cette promenade qui longe d’abord le paisible canal de Garonne avant de franchir deux fois le fleuve, sur le pont-canal, puis sur la nouvelle passerelle suspendue.

+33 5 53 66 14 14

English : Le pont-canal, boulevard de l’eau

The Garonne River and its canal punctuate this walk, which first follows the peaceful Garonne Canal before crossing the river twice, first on the canal bridge, then on the new suspension bridge.

Deutsch : Le pont-canal, boulevard de l’eau

Die Garonne und ihr Kanal bestimmen den Rhythmus dieses Spaziergangs, der zunächst entlang des ruhigen Garonne-Kanals führt, bevor er den Fluss zweimal überquert, auf der Kanalbrücke und dann auf der neuen Hängebrücke.

Italiano :

La Garonna e il suo canale punteggiano questa passeggiata, che si snoda dapprima lungo il tranquillo canale della Garonna prima di attraversare il fiume due volte, sul ponte del canale e poi sulla nuova passerella sospesa.

Español : Le pont-canal, boulevard de l’eau

El Garona y su canal jalonan este paseo, que discurre primero por el apacible canal del Garona antes de cruzar el río dos veces, por el puente del canal y luego por la nueva pasarela suspendida.

