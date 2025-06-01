Le Pont de Coq Ménerval Seine-Maritime

Le Pont de Coq Ménerval Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Pont de Coq

Le Pont de Coq 76220 Ménerval Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 5700.0 Tarif :

Depuis la place de l’église, cet itinéraire vous fera découvrir le village, son ancienne école, son château privé et le pont de Coq.

English : Le Pont de Coq

From the church square, this itinerary will make you discover the village, its old school, its private castle and the Pont de Coq.

Deutsch :

Vom Kirchplatz aus führt Sie diese Route durch das Dorf, seine alte Schule, sein privates Schloss und die Brücke Pont de Coq.

Italiano :

Dalla piazza della chiesa, questo percorso vi porterà attraverso il villaggio, la sua vecchia scuola, il suo castello privato e il ponte del Coq.

Español :

Desde la plaza de la iglesia, esta ruta le llevará por el pueblo, su antigua escuela, su castillo particular y el puente Coq.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme