Le Pont de Rieux Rozoy-sur-Serre Aisne

Le Pont de Rieux

Le Pont de Rieux Parking de l’aire de camping-car 02360 Rozoy-sur-Serre Aisne Hauts-de-France



Cette randonnée thiérachienne vous offre un panorama unique sur la vallée de la Serre, avec une vue plongeante sur Rozoy-sur-Serre et ses toits d’ardoise autour de la majestueuse et ancienne collégiale Saint-Laurent. En passant par le moulin du Pont de Rieux, vous traverserez un ruisseau à franchir à gué ou par une passerelle.

English :

This Thiérachienne hike offers you a unique panorama of the Serre valley, with a plunging view of Rozoy-sur-Serre and its slate roofs around the majestic and ancient collegiate church of Saint-Laurent. Passing by the Pont de Rieux mill, you will cross a stream to be forded or crossed by a footbridge.

Deutsch :

Diese Wanderung in Thiérachien bietet Ihnen ein einzigartiges Panorama über das Serre-Tal mit einem Tiefblick auf Rozoy-sur-Serre mit seinen Schieferdächern rund um die majestätische, alte Stiftskirche Saint-Laurent. Vorbei an der Mühle Pont de Rieux überqueren Sie einen Bach, der durch eine Furt oder über einen Steg überquert werden muss.

Italiano :

Questa escursione della Thiérachienne offre un panorama unico sulla valle della Serre, con una vista a picco su Rozoy-sur-Serre e i suoi tetti di ardesia intorno alla maestosa antica collegiata di Saint-Laurent. Passando accanto al mulino Pont de Rieux, si attraversa un torrente da guadare o da superare con una passerella.

Español :

Esta excursión de Thiérachienne ofrece un panorama único del valle de Serre, con una vista en picado de Rozoy-sur-Serre y sus tejados de pizarra alrededor de la majestuosa y antigua colegiata de Saint-Laurent. Pasando por el molino de Pont de Rieux, se cruza un arroyo que hay que vadear o cruzar por una pasarela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-12 par Agence Aisne Tourisme