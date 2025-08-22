Le Pont du Tarn par la Croix de Berthel Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Le Pont du Tarn par la Croix de Berthel Marche nordique Difficile

Le Pont du Tarn par la Croix de Berthel 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère Occitanie

Durée : 420 Distance : 16277.0 Tarif :

Cette balade entraîne le randonneur sur la draille du Languedoc, jusqu’aux méandres du Tarn, à la découverte d’un patrimoine singulier bâti sur le granite.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

This walk takes you along the Draille du Languedoc to the meandering Tarn, to discover a unique heritage built on granite.

Deutsch :

Diese Wanderung führt den Wanderer auf der Draille du Languedoc bis zu den Windungen des Tarn, um ein einzigartiges, auf Granit gebautes Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta lungo la Draille du Languedoc, nei meandri del Tarn, alla scoperta di un patrimonio unico costruito sul granito.

Español :

Este paseo le llevará por la Draille du Languedoc, hasta los meandros del Tarn, para descubrir un patrimonio único construido sobre el granito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère