Le P’tit train de Metz Metz Moselle

Le P’tit train de Metz.

Retrouvez le p’tit train, commentaires en français, allemand, anglais, néerlandais, italien, espagnol, luxembourgeois, japonais, chinois et russe. Départ place d’Armes J.F. Blondel à Metz.

Tarifs individuels et groupes sur le site internet. Formule pour les familles.

Billets en vente à l’accueil de l’agence Inspire Metz Office de Tourisme, en ligne et auprès du chauffeur.

https://lepetittraindemetz.com/ +33 3 87 39 00 00

English :

Le P’tit train de Metz.

Watch the p’tit train, with commentary in French, German, English, Dutch, Italian, Spanish, Luxembourgish, Japanese, Chinese and Russian. Departure from Place d’Armes J.F. Blondel, Metz.

Individual and group rates on the website. Family package.

Tickets on sale at the Inspire Metz Office de Tourisme reception desk, online and from the driver.

Deutsch :

Der P’tit train von Metz.

Finden Sie den P’tit Train, Kommentare auf Französisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Luxemburgisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch. Abfahrt Place d’Armes J.F. Blondel in Metz.

Preise für Einzelpersonen und Gruppen auf der Website. Formel für Familien.

Fahrkarten sind am Empfang der Agentur Inspire Metz Office de Tourisme, online und beim Fahrer erhältlich.

Italiano :

Il trenino di Metz.

Scoprite il trenino, con commenti in francese, tedesco, inglese, olandese, italiano, spagnolo, lussemburghese, giapponese, cinese e russo. Partenza da Place d’Armes J.F. Blondel a Metz.

Prezzi individuali e di gruppo sul sito web. Pacchetto famiglia.

Biglietti in vendita presso la reception dell’Ufficio del Turismo Inspire Metz, online e presso l’autista.

Español :

Le P’tit train de Metz.

Descubra el pequeño tren, con comentarios en francés, alemán, inglés, neerlandés, italiano, español, luxemburgués, japonés, chino y ruso. Salida de la Place d’Armes J.F. Blondel de Metz.

Precios individuales y para grupos en el sitio web. Paquete familiar.

Venta de billetes en la recepción de la Oficina de Turismo Inspire Metz, en línea y a través del conductor.

