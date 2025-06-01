Le Ravin des Pigeons Mende Lozère

Le Ravin des Pigeons Mende Lozère vendredi 1 août 2025.

Le Ravin des Pigeons Marche nordique Difficulté moyenne

Le Ravin des Pigeons Place du Foirail 48000 Mende Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 12021.0 Tarif :

Ce circuit, au départ de la place du Foirail de Mende (devant l’Office de Tourisme), de monter jusqu’au Causse de Mende et de longer la ligne de crète avec ses belles vues sur Mende.

ATTENTION à la grosse montée 340 m de dénivelé au départ, du plat puis ensuite encore 50 mètre de montée pour redescendre sur Mende.

https://www.mende-coeur-lozere.fr/ +33 4 66 94 00 23

English :

This circuit, starting from Mende’s Place du Foirail (in front of the Tourist Office), takes you up to the Causse de Mende and along the ridge line with its beautiful views over Mende.

BEWARE of the steep climb: 340 m of ascent at the start, flat then another 50 m of ascent to get back down to Mende.

Deutsch :

Dieser Rundweg beginnt auf dem Place du Foirail in Mende (vor dem Office de Tourisme). Sie steigen bis zum Causse de Mende hinauf und laufen entlang der Kretenlinie mit ihren schönen Aussichten auf Mende.

ACHTUNG vor dem großen Anstieg: 340 m Höhenunterschied am Anfang, flach und dann noch 50 Meter Anstieg, um wieder nach Mende hinunterzufahren.

Italiano :

Partendo dalla Place du Foirail di Mende (di fronte all’Ufficio del Turismo), questo percorso conduce alla Causse de Mende e lungo la linea di cresta con una splendida vista su Mende.

Attenzione alla ripida salita: 340 metri di dislivello all’inizio, in piano, poi altri 50 metri di salita per tornare a Mende.

Español :

Este sendero parte de la Place du Foirail de Mende (frente a la Oficina de Turismo) y le lleva hasta el Causse de Mende y a lo largo de la línea de cresta con sus hermosas vistas sobre Mende.

Cuidado con la fuerte subida: 340 m de desnivel al principio, llano y después otros 50 metros de desnivel para bajar a Mende.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère