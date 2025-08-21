Le Ravin secret de Champernal Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Le Ravin secret de Champernal Marche nordique Très facile

Le Ravin secret de Champernal Le pont de Champernal 48240 Saint-Privat-de-Vallongue Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 1892.0

Quittez l’agitation de la route nationale pour plonger dans la quiétude d’un ravin rafraîchissant. Lorsque vous sortirez du labyrinthe de terrasses, laissez vous guider par une voie ferrée rendue à son évolution naturelle.

Très facile

+33 4 66 45 81 94

English :

Leave the hustle and bustle of the main road to plunge into the tranquility of a refreshing ravine. As you emerge from the labyrinth of terraces, let yourself be guided by a railroad track restored to its natural state.

Deutsch :

Verlassen Sie die Hektik der Nationalstraße und tauchen Sie in die Stille einer erfrischenden Schlucht ein. Wenn Sie aus dem Labyrinth der Terrassen heraustreten, können Sie sich von einer Eisenbahnstrecke leiten lassen, die wieder in ihre natürliche Form zurückversetzt wurde.

Italiano :

Lasciate la frenesia della strada principale per immergervi nella tranquillità di una gola rinfrescante. Uscendo dal labirinto di terrazze, lasciatevi guidare da un tracciato ferroviario riportato allo stato naturale.

Español :

Abandone el ajetreo de la carretera principal para sumergirse en la tranquilidad de un refrescante barranco. Al salir del laberinto de terrazas, déjese guiar por una vía férrea restaurada a su estado natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère