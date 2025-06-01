Le refuge de la Glière et le col de la Grassaz Champagny-en-Vanoise Savoie

Le refuge de la Glière et le col de la Grassaz

Le refuge de la Glière et le col de la Grassaz Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sur cet itinéraire très accessible, vous pénétrez au cœur du Parc national de la Vanoise, là où s’échouent les glaciers et où vit une faune sauvage nombreuse. Vous pourrez ainsi faire une pause au refuge de la Glière et y déguster des spécialités maison.

+33 4 79 55 06 55

English : Glière refuge and the Grassaz pass

Enter the Vanoise national Park and let yourself be carried away by the beauty of exceptional landscapes. Admire glaciers and high peaks such as the Grande Casse, the Grande Motte or the Épéna.

Deutsch : Die Glière-Hütte und der Grassaz-Pass

Auf dieser sehr gut zugänglichen Route gelangen Sie in das Herz des Nationalparks Vanoise, wo die Gletscher stranden und zahlreiche Wildtiere leben. In der Hütte Refuge de la Glière können Sie eine Pause einlegen und hausgemachte Spezialitäten probieren.

Italiano :

Questo percorso altamente accessibile vi porta nel cuore del Parco Nazionale della Vanoise, dove i ghiacciai si arenano e la fauna selvatica abbonda. Potrete fare una pausa al rifugio Glière, dove potrete gustare le specialità della casa.

Español :

Esta ruta muy accesible le llevará al corazón del Parque Nacional de la Vanoise, donde encallan los glaciares y abunda la fauna salvaje. Podrá hacer una pausa en el refugio de la Glière, donde degustará especialidades caseras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme