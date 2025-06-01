Le refuge de Plaisance et le col de Plan Séry Champagny-en-Vanoise Savoie

Le refuge de Plaisance et le col de Plan Séry Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Le refuge de Plaisance et le col de Plan Séry

Le refuge de Plaisance et le col de Plan Séry Champagny-le-Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les splendeurs du Parc de la Vanoise par cet itinéraire vous guidant à travers le vallon de Plaisance jusqu’au Plan Séry en passant par le refuge.

+33 4 79 55 06 55

English : Plaisance refuge and Plan Séry pass

Behold the splendours of the Vanoise Park walking on this trail leading you through the Plaisance valley up to Plan Séry via the refuge.

Deutsch : Die Plaisance-Hütte und der Plan Séry-Pass

Entdecken Sie die Pracht des Parc de la Vanoise auf dieser Route, die Sie durch das Vallon de Plaisance über die Hütte bis zum Plan Séry führt.

Italiano :

Scoprite gli splendori del Parc de la Vanoise con questo itinerario che vi porterà attraverso la valle della Plaisance fino al rifugio di Plan Séry.

Español :

Descubra los esplendores del Parque de la Vanoise en este itinerario que le llevará por el valle de Plaisance hasta el refugio de Plan Séry.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme