Le refuge du Plan des Gouilles par les Enclos du Seil Champagny-en-Vanoise Savoie

Le refuge du Plan des Gouilles par les Enclos du Seil Barrage de La Couaz 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Laissez-vous entraîner dans les belles forêts du versant nord du Vallon de Champagny le Haut en empruntant cet itinéraire qui vous fait passer au-dessus des Gorges de la Pontille jusqu’au refuge du Plan des Gouilles.

English : The Plan des Gouilles refuge by the Enclos du Seil

Let yourself be carried away in the beautiful forests on the northern slope in the dale of Champagny. This itinerary takes you over the Pontille Gorges up to the Plan des Gouilles refuge.

Deutsch : Die Hütte Plan des Gouilles über die Enclos du Seil

Lassen Sie sich durch die schönen Wälder am Nordhang des Vallon de Champagny le Haut treiben, indem Sie diese Route über die Gorges de la Pontille bis zur Hütte Plan des Gouilles nehmen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalle splendide foreste del versante nord del Vallon de Champagny le Haut mentre seguite questo percorso attraverso le Gorges de la Pontille fino al rifugio Plan des Gouilles.

Español :

Déjese llevar por los hermosos bosques de la vertiente norte del Vallon de Champagny le Haut mientras sigue esta ruta por las Gargantas de la Pontille hasta el refugio de Plan des Gouilles.

