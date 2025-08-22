Le rendez-vous en forêt Cessières-Suzy Aisne

Le rendez-vous en forêt A pieds

De la place en face de la mairie de Suzy 02320 Cessières-Suzy Aisne Hauts-de-France

Cette promenade forestière effectue une large boucle à travers la forêt de Saint-Gobain, mettant à jour quelques curiosités comme d’anciennes carrières souterraines ou encore la source de la fontaine Barberousse à proximité des vieilles bâtisses du Trou-Forcy. Idéale pour découvrir et observer la faune et la flore de la forêt, cette randonnée s’adresse à toute la famille.

English :

This forest walk makes a wide loop through the forest of Saint-Gobain, revealing some curiosities such as old underground quarries or the source of the Barberousse fountain near the old buildings of the Trou-Forcy. Ideal for discovering and observing the fauna and flora of the forest, this hike is for the whole family.

Deutsch :

Dieser Waldspaziergang führt in einer großen Schleife durch den Wald von Saint-Gobain und bringt einige Sehenswürdigkeiten ans Licht, wie z. B. alte unterirdische Steinbrüche oder die Quelle des Barbarossa-Brunnens in der Nähe der alten Gebäude von Trou-Forcy. Diese Wanderung ist ideal, um die Flora und Fauna des Waldes zu entdecken und zu beobachten, und eignet sich für die ganze Familie.

Italiano :

Questa passeggiata forestale compie un ampio giro attraverso la foresta di Saint-Gobain, rivelando una serie di curiosità come le vecchie cave sotterranee o la sorgente della fontana Barbarossa vicino agli antichi edifici di Trou-Forcy. Ideale per scoprire e osservare la fauna e la flora della foresta, questa passeggiata è adatta a tutta la famiglia.

Español :

Este paseo forestal realiza un amplio bucle a través del bosque de Saint-Gobain, revelando una serie de curiosidades como las antiguas canteras subterráneas o el nacimiento de la fuente de Barbarossa, cerca de los antiguos edificios de Trou-Forcy. Ideal para descubrir y observar la fauna y la flora del bosque, este paseo es apto para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-13 par Agence Aisne Tourisme