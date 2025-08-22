Le Roc de Fenestre Grandrieu Lozère

Le Roc de Fenestre Marche nordique Difficile

Le Roc de Fenestre 48600 Grandrieu Lozère Occitanie

Durée : 420 Distance : 26177.0 Tarif :

Au sommet de ce chaos granitique, véritable observatoire qui offre un panorama remarquable à 360°, une table d’orientation vous délivre les secrets du paysage sous vos yeux.

Difficile

https://www.lozere-margeride.fr/ +33 4 66 47 99 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the top of this granite chaos, a veritable observatory offering a remarkable 360° panorama, an orientation table reveals the secrets of the landscape before your eyes.

Deutsch :

Auf dem Gipfel dieses Granitchaos, einem echten Observatorium mit einem bemerkenswerten 360°-Panorama, befindet sich ein Orientierungstisch, der Ihnen die Geheimnisse der Landschaft vor Ihren Augen verrät.

Italiano :

In cima a questo caos granitico, un vero e proprio osservatorio che offre uno straordinario panorama a 360°, un tavolo di orientamento svela i segreti del paesaggio davanti ai vostri occhi.

Español :

En la cima de este caos de granito, auténtico observatorio que ofrece un extraordinario panorama de 360°, una mesa de orientación revela los secretos del paisaje ante sus propios ojos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère