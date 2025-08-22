Le roc de Pernant Pernant Aisne
vendredi 1 mai 2026
Le roc de Pernant A pieds
Le roc de Pernant De la place de la mairie de Pernant 02200 Pernant Aisne Hauts-de-France
Le vallon encaissé du ru de Pernant, affluent de l’Aisne, est un site attirant, dont cet itinéraire explore les sinuosités. Le panorama du roc Pottier, à l’arrivée, justifie le détour pour embrasser d’un seul regard la vallée de l’Aisne et le château médiéval de Pernant, transformé en ferme.
English :
The deep valley of the ru de Pernant, a tributary of the Aisne, is an attractive site, whose sinuosity this itinerary explores. The panorama of the Pottier rock, on arrival, justifies the detour to embrace the Aisne valley and the medieval castle of Pernant, transformed into a farm, at a glance.
Deutsch :
Das tief eingeschnittene Tal des Ru de Pernant, eines Nebenflusses der Aisne, ist ein attraktiver Ort, dessen Kurven dieser Weg erkundet. Die Aussicht vom Roc Pottier am Ziel lohnt den Umweg, um das Aisne-Tal und das mittelalterliche Schloss von Pernant, das heute ein Bauernhof ist, mit einem einzigen Blick zu überblicken.
Italiano :
La ripida valle del Ru de Pernant, affluente dell’Aisne, è un sito attraente, di cui questo itinerario esplora le sinuosità. Il panorama della roccia del Pottier, alla fine del percorso, giustifica una deviazione per ammirare la valle dell’Aisne e il castello medievale di Pernant, trasformato in fattoria.
Español :
El escarpado valle del Ru de Pernant, afluente del Aisne, es un lugar atractivo, cuyas sinuosidades explora esta ruta. El panorama de la roca de Pottier, al final de la ruta, justifica un desvío para contemplar el valle del Aisne y el castillo medieval de Pernant, transformado en granja.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme