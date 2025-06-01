Le Rocher de Moïse Mende Lozère

Le Rocher de Moïse Mende Lozère vendredi 1 août 2025.

Le Rocher de Moïse Marche nordique Difficulté moyenne

Le Rocher de Moïse PLACE DU FOIRAIL DE MENDE 48000 Mende Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 9780.0 Tarif :

Cet itinéraire vous enmène sur le Causse de Mende en passant par l’Ermitage Saint-Privat d’où le panorama sur Mende est remarquable.

https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/activites/randonnee-pedestre/pr-chemins-sentiers-circuits/ +33 4 66 94 00 23

English :

This itinerary takes you to the Causse de Mende, passing by the Ermitage Saint-Privat for a remarkable panoramic view of Mende.

Deutsch :

Diese Route führt Sie auf die Causse de Mende und vorbei an der Ermitage Saint-Privat, von wo aus Sie einen bemerkenswerten Ausblick auf Mende haben.

Italiano :

Questo percorso conduce alla Causse de Mende attraverso l’Ermitage Saint-Privat, che offre una notevole vista panoramica su Mende.

Español :

Esta ruta le llevará al Causse de Mende a través del Ermitage Saint-Privat, que ofrece una notable vista panorámica de Mende.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère