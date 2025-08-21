Le rocher du Cher Peyre en Aubrac Lozère

Le rocher du Cher Marche nordique Difficulté moyenne

Le rocher du Cher 48130 Peyre en Aubrac Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 9331.0 Tarif :

Le granite accompagne toujours le paysage ce n’est pas encore l’Aubrac dénudé, mais celui des prés, des bois et des hameaux tranquilles. S’élèvent ça et là des blocs et des chaos de pierres témoins immobiles d’anciens glaciers ou bien encore de légendes ou de croyances. Ici, le rocher du Cher, piton volcanique, témoigne d’une ancienne forteresse de la baronnie de Peyre.

https://aubrac-lozere.com/ +33 4 66 42 88 70

English :

Granite always accompanies the landscape: not yet the bare Aubrac, but that of meadows, woods and quiet hamlets. Here and there, blocks and chaos of stone stand as immobile witnesses to ancient glaciers, legends and beliefs. Here, the Rocher du Cher, a volcanic peak, bears witness to an ancient fortress belonging to the barony of Peyre.

Deutsch :

Granit begleitet die Landschaft immer noch: Es ist noch nicht der kahle Aubrac, sondern der Aubrac mit seinen Wiesen, Wäldern und ruhigen Dörfern. Hier und da erheben sich Blöcke und Chaos aus Steinen, die unbewegliche Zeugen früherer Gletscher oder auch von Legenden und Glauben sind. Hier zeugt der Rocher du Cher, eine Vulkanspitze, von einer alten Festung der Baronie Peyre.

Italiano :

Il granito è sempre presente nel paesaggio: non è ancora il nudo Aubrac, ma quello dei prati, dei boschi e delle tranquille frazioni. Qua e là, massi e caos di pietra si ergono come ricordi immobili di antichi ghiacciai, leggende e credenze. Qui, il Rocher du Cher, un picco vulcanico, testimonia un’antica fortezza appartenente alla baronia di Peyre.

Español :

El granito siempre está presente en el paisaje: aún no es el Aubrac desnudo, sino el de prados, bosques y tranquilas aldeas. Aquí y allá, peñascos y caos de piedra se yerguen como recordatorios inmóviles de antiguos glaciares, leyendas y creencias. Aquí, el Rocher du Cher, un pico volcánico, es testigo de una antigua fortaleza perteneciente a la baronía de Peyre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère