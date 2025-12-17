Le Rouay de la Cabre La Londe-les-Maures Var

Le Rouay de la Cabre

Le Rouay de la Cabre Route de Valcros 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Balade au cœur du Massif des Maures, ancien lieu de passage des caprins et des ovins et berceau d’une activité agricole ancienne.

English : Le Rouay de la Cabre

A walk in the heart of the Massif des Maures, an ancient place of passage for goats and sheep and the cradle of an ancient agricultural activity.

Deutsch : Le Rouay de la Cabre

Wanderung im Herzen des Massif des Maures, einem alten Durchgangsort für Ziegen und Schafe und der Wiege einer alten landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore del Massiccio dei Maures, antico luogo di passaggio di capre e pecore e culla di un’antica attività agricola.

Español : Le Rouay de la Cabre

Un paseo en el corazón del Macizo de los Maures, antiguo lugar de paso de cabras y ovejas y cuna de una antigua actividad agrícola.

