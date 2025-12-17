Le Rouay de la cabre La Londe-les-Maures Var

Le Rouay de la cabre

Le Rouay de la cabre Route de Valcros 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sentier VTT au cœur du Massif des Maures, ancien lieu de passage des caprins et des ovins et berceau d’une activité agricole ancienne.

+33 4 94 01 53 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Rouay de la Cabre

Mountain bike trail in the heart of the Massif des Maures, an ancient place of passage for goats and sheep and the cradle of an ancient agricultural activity.

Deutsch : Le Rouay de la cabre

Mountainbike-Pfad im Herzen des Massif des Maures, einem alten Durchgangsort für Ziegen und Schafe und der Wiege einer alten landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Italiano :

Percorso in mountain bike nel cuore del Massiccio dei Maures, antico luogo di passaggio di capre e pecore e culla di un’antica attività agricola.

Español :

Ruta en bicicleta de montaña en el corazón del Macizo de los Maures, antiguo lugar de paso de cabras y ovejas y cuna de una antigua actividad agrícola.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme