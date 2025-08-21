Le ru de Juvigny Pommiers Aisne

Le ru de Juvigny En VTT

Le ru de Juvigny Du parking de l’église à Pommiers 02200 Pommiers Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

L’attrait de cet itinéraire, réservé à des vététistes de bon niveau, réside tout d’abord dans les multiples points de vue sur Soissons, Cuffies, la vallée de l’Aisne et le vallon du ruisseau de Juvigny. Mais ce circuit est également intéressant d’un point de vue technique les affluents de l’Aisne ont découpé des vallons aux versants abrupts, dont les anciens marais sont aujourd’hui occupés par des peupleraies. Le circuit explore les pentes de ces ruisseaux, prétextes à effectuer quelques grimpettes et descentes rapides !

English :

The attraction of this itinerary, reserved for good level mountain bikers, lies first of all in the multiple viewpoints over Soissons, Cuffies, the Aisne valley and the valley of the Juvigny stream. But this circuit is also interesting from a technical point of view: the tributaries of the Aisne have carved out steep-sided valleys, whose former marshes are now occupied by poplar groves. The circuit explores the slopes of these streams, a pretext for a few climbs and rapid descents!

Deutsch :

Der Reiz dieser Route, die nur für gute Mountainbiker geeignet ist, liegt zunächst in den zahlreichen Aussichtspunkten auf Soissons, Cuffies, das Aisne-Tal und das Tal des Baches von Juvigny. Aber auch aus technischer Sicht ist dieser Rundweg interessant: Die Zuflüsse der Aisne haben Täler mit steilen Hängen zerschnitten, deren ehemalige Sümpfe heute von Pappelplantagen eingenommen werden. Die Strecke führt Sie entlang der Hänge dieser Bäche und bietet Ihnen die Möglichkeit, einige Kletterpartien und rasante Abfahrten zu absolvieren

Italiano :

L’attrattiva di questo percorso, riservato agli appassionati di mountain bike di buon livello, risiede innanzitutto nei numerosi punti panoramici su Soissons, Cuffies, la valle dell’Aisne e la valle del torrente Juvigny. Ma questo percorso è interessante anche dal punto di vista tecnico: gli affluenti dell’Aisne hanno scavato valli dai pendii scoscesi, le cui ex paludi sono ora occupate da piantagioni di pioppi. Il sentiero esplora le pendici di questi torrenti, offrendo l’opportunità di effettuare alcune rapide salite e discese!

Español :

El atractivo de esta ruta, reservada a los ciclistas de montaña de buen nivel, reside en primer lugar en los numerosos miradores sobre Soissons, Cuffies, el valle del Aisne y el valle del arroyo Juvigny. Pero esta ruta también es interesante desde el punto de vista técnico: los afluentes del Aisne han recortado valles con fuertes pendientes, cuyas antiguas marismas están ahora ocupadas por plantaciones de álamos. El sendero explora las laderas de estos arroyos, brindando la oportunidad de realizar algunos rápidos ascensos y descensos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-29 par Agence Aisne Tourisme