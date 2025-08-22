Le ru de la Buze Liesse-Notre-Dame Aisne

Le ru de la Buze A pieds

Le ru de la Buze Place de l’Hôtel de ville à Liesse-Notre-Dame 02350 Liesse-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade très courte, idéale pour une sortie avec des enfants, évolue à travers les marais, le long des canaux et du ru de la Buze.

English :

This very short walk, ideal for an outing with children, takes you through the marshes, along the canals and the ru de la Buze.

Deutsch :

Diese sehr kurze Wanderung, die ideal für einen Ausflug mit Kindern ist, bewegt sich durch die Sümpfe, entlang der Kanäle und des Ru de la Buze.

Italiano :

Questa brevissima passeggiata, ideale per una gita con i bambini, conduce attraverso le paludi, lungo i canali e il fiume Buze.

Español :

Este corto paseo, ideal para una excursión con niños, conduce a través de las marismas, a lo largo de los canales y del río Buze.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme